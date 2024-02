Pagelle Roma-Torino 3-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i giallorossi partono timidi con ilche prova a fare la partita soprattutto sulla fascia destra e hanno un paio di potenziali occasioni per fare lo 0-1. Al 40? il primo episodio determinante del match: Sazonov entra ingenuamente su Azmoun girato di spalle e l’arbitro non può far altro che concedere calcio di rigore. Dal dischetto Dybala non sbaglia e fa 1-0. Ma il vantaggio dei giallorossi dura solamente due giri di lancette: Bellanova è devastante sulla destra, cross perfetto per Zapata che stacca in faccia a Mancini e fa 1-1. La partita è equilibrata e ...