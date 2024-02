Pagelle Milan-Atalanta | i voti di Tuttosport | Adli regala lampi di regia

IL DIFENSORE - Cagliari-Napoli, Juan Jesus peggiore in campo: ecco le Pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: Ecco le Pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: Il Mattino 4.5 - "Una follia che costa cara quando la gara era già in ghiacciaia. Fa la bella statuina su Luvumbo che ringrazia e batte cassa.napolimagazine

REPUBBLICA - Condò: "Leao, prestazione degna di Vinicius e Mbappè": Paolo Condò, giornalista, ha commentato su La Repubblica la prestazione di Rafael Leao, attaccante del Milan, contro l'Atalanta: "La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di live ...napolimagazine

Capello sicuro: «Il gol di Rugani può essere la svolta. Vi spiego perchè»: Fabio Capello during soccer/football Integration Heroes Match in Giuseppe Meazza (San Siro) stadium, Milan, Italy on May 23, 2022. The event was promoted by Samuel Eto'o and his charity foundation for ...juventusnews24