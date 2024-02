Padre tira una testata all' ex allenatore del figlio di 9 anni a Cesano Boscone e gli spacca il naso | le accuse

La figlia di Renato Soru attacca la lista del Padre: "Consigliera fasulla col mio nome". Lei non sapeva nulla: Camilla Soru, candidata alle elezioni regionali in Sardegna con il Pd, attacca le liste che sostengono il Padre Renato Soru per un caso di omonimia ...notizie.virgilio

Harry "sconvolto" per la malattia di re Carlo. Il diktat di Meghan: "Contraria": Il principe Harry vorrebbe tornare nel Regno Unito per aiutare il Padre malato, ma non senza sua moglie Meghan, che però non è d’accordo con l’idea del marito. Secondo l’autore reale Tom Quinn, scrive ...iltempo