Ospedali di Roma | la battaglia sul Bambino Gesù e il San Giacomo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 febbraio 2024) «Glisono stati donati dai miei antenati ai cittadini die non possono essere destinati ad altro». Inizia così il racconto di Oliva Salviati, una donna che si batte contro i poteri forti e contro il Vaticano, i cui antenati donarono le proprietà su cui sorgono l’ospedalee l’ospedale Sandi. Una vicenda che ha inizio nel 2008, quando i cittadini furono privati dell’accesso alle cure dopo la chiusura dell’ospedale Sansituato nel centro di, che si è cercato (visto il suo valore di mercato di 500 milioni di euro) di trasformare in un residence di lusso. Una storia divenuta attuale visto che ora ci sarebbe anche in ballo un accordo con l’ordine dei Cavalieri di Malta ed il presidente laziale Francesco ...