Oroscopo | un piccolo atto di sfiducia in Dio che può aprire la strada al diavolo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La lettura degli oroscopi poco alla volta ci porta a “re” Dio nel nome della nostra ansia di controllare gli eventi futuri. Come abbiamo visto nella prima parte di questo articolo (vedi più sotto) non solo gli oroscopi presuppongono l’assenza della libertà umana, dato che il comportamento degli uomini sarebbe dettato dal fato e da ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 26 febbraio al 3 marzo: Scopri cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’Oroscopo dal 26 febbraio al 3 marzo.tg24.sky

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2024/ Il Toro mette tutto in discussione, emozioni vere per i Gemelli: Cancro, piccolo calo nel pomeriggio con la Luna in Bilancia. Il satellite è l’astro che ti governa e si sposta velocemente così come il tuo amore cambia in modo repentino. L’Oroscopo di Paolo Fox è ...ilsussidiario

Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute: Evita di essere troppo autocentrato o diretto quando esprimi le tue necessità. Sintonizzati sulle esigenze del tuo partner e impara a trascendere le banalità e le piccole controversie. Finanza. I ...gazzettadelsud