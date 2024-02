Ornella Vanoni live alle Terme di Caracalla | seconda data all’Arcimboldi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024)annuncia laal Teatro Arcimboldi di Milano, per la prima voltaanchedidi Romaannuncia un secondo concerto al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 27 aprile (che va da aggiungersi allagià annunciata del 28 aprile) e per la prima volta nella sua carriera si esibirà tra le suggestive mura delledidi Roma, giovedì 6 giugno. Una delle più importanti e riconoscibili artiste della musica, dalla voce intensa e sofisticata, calda e graffiante, torneràper dei concerti speciali che resteranno impressi nella memoria per molto tempo … senza fine. I biglietti per le ...