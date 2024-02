Orlando Pd | Siamo con Mattarella Il dissenso va tutelato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Il presidente della Repubblica non sarà lasciato solo. Partiti, cittadini e società civile debbono schierarsi a tutela del suo ruolo istituzionale di garante della democrazia". Andrea, deputato Pd e già ministro dell’Ambiente, della Giustizia e del Lavoro nei governi Letta. Renzi-Gentiloni e Draghi, difende il Capo dello Stato: "Ha fatto benissimo a intervenire dopo gli eccessi della polizia a Firenze e Pisa contro manifestanti giovanissimi e non pericolosi". Palazzo Chigi non sembra aver gradito. "Errore doppio. La presidenza del Consiglio non solo sembra ignorare l’allarme del Capo dello Stato, ma scavalca pure il Viminale non appena il ministro Piantedosi, toccato dalla nota del Quirinale, approva un riesame dei fatti con il Dipartimento di pubblica sicurezza. Questo governo teme anche il Var". Così saltano tutti i ruoli? "Un problema, non il solo". ...