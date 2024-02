Oltre agli F-16 Kiev punta ai Mirage francesi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da ipotesi alternativa in attesa della consegna e dell’entrata in servizio degli F-16, a reale trattativa. E dopo mesi di voci è arrivata la conferma da parte ucraina: “Sì, stiamo parlando di aerei da combattimento con la Francia", ha detto domenica scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa tenutasi a, a margine del G7 in corso. Prima di lui, all’inizio del mese di febbraio, Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare, al quotidiano francese Libération aveva dichiarato: “Ci aspettiamo che la Francia ci fornisca i velivoli” In particolare, il presidente e l’alto ufficiale avevano richiesto alcuni dei velivoli2000 in versione “D”, biposto, che l’Armée de l’’Air avrebbe in eccedenza e che il produttore francese Dassault ha ottimizzato per le missioni di attacco al suolo. Ma i funzionari ...