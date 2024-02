Ok Israele a ipotesi Usa su ostaggi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 21.50 Un piccolo passo avanti nella trattativa per la liberazione degli. Secondo il New York Times i negoziatori israeliani avrebbero concordato in privato una proposta americana che vedrebbe il rilascio di 5 donne soldato israeliane per 15 palestinesi condannati per gravi accuse di terrorismo.

L’attacco di Hamas del 7 ottobre non dà a Israele “la licenza per disumanizzare gli altri”. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, lancia ... (ilfattoquotidiano)

Conflitti Gaza: Israele affonda in Libano, l'Anp prepara il dopo guerra: Nell'offensiva a tutto campo in Libano, Israele ha quindi annunciato di aver ucciso in un ... sono ancora in esame e «tutto è ancora in discussione». Tra le ipotesi elaborate dall'esercito – secondo ...bluewin.ch

Ombre americane su Israele. Dove si decide il futuro di Gaza: Eppure proprio Israele boicotta il lavoro della Corte ... civile piuttosto che restare precariamente sotto la bandiera della Palestina. Ai più l’ipotesi della stato binazionale appare velleitario non ...editorialedomani