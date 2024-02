Ohenhen e Barattini lasciano il segno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Virtus Imola 80 Vicenza 70 VIRTUS : Masciarelli 13,22, Aglio 12, Chiappelli 13,9, Magagnoli 6, Morara, Morina, Alberti 5, Dalpozzo, Vannini. All. Zappi. VICENZA: Cucchiaro 16, Lurini 5, Cernivani 9, Bugatti 11, Antonietti 2, Carr, Brambilla 15, Riva 5, Pavan, Campiello, Ambrosetti 7, Beltrame. All. Cilio. Arbitri: Pulina e Turello. Note: parziali 26-18; 43-30; 62-46. La Virtus è una squadra che sa stringere i denti nei momenti difficili. Ieri sera era uno di questi, senza Valentini, con Alberti (che potrebbe andare altrove) recuperato in extremis, la truppa di Zappi ha buttato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo prendendosi i due punti. Preme subito la squadra di casa, dopo 3’30’’ ci sono già 11 lunghezze di scarto fra le due squadre (20-9) cona scavare il ...