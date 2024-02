Offerte rubate dopo la messa | restituita la borsa al parroco

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ro Ferarese, 26 febbraio 2024 – È stataalla parrocchia di Ro Ferrarese, lacontenente ledei fedeli che era stata rubata nei giorni scorsi. L’episodio risale al 19 febbraio scorso. Terminata la, due persone (un uomo e una giovane ragazza) avevano atteso il termine dellae, successivamente, sono entrati in azione: sono entrati nei locali della parrocchia, si sono impossessati dellacon lee si sono allontanati. Il tutto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Il primo passo è stato l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza di cui il luogo sacro è dotato. E da lì sono scattate le ricerche. Nel giro di poco tempo i militari sono stati in grado di stringere il ...

