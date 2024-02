Nuovo upgrade disponibile per il Samsung Galaxy Note 10 Lite

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A più di quattro anni dal suo lancio, il10ha ricevuto questa settimana unaggiornamento software. Come previsto per un telefono in circolazione da così tanto tempo, l’non porta altro che miglioramenti in termini di sicurezza. Come riportato da “SamMobile“, l’ultimoriservato al10viene fornito con la versione firmware N770FXXS9HXA3. Èin alcuni mercati europei e asiatici. In Europa, sembra essere mirato principalmente alle varianti degli operatori invece che al modello sbloccato, anche se quest’ultimo alla fine dovrebbe unirsi al gruppo. La patch di sicurezza di febbraio 2024 inclusa in questo ...