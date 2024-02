Nuovo Bonus da 460 euro | non serve richiederlo | importo accreditato automaticamente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le famiglie si preparano a ricevere undal valore di 460. Non occorrer inviare domanda, arriverà. A chi? Una vecchia conoscenza ritorna ma con unpiù alto. Tante famiglie potranno contare nuovamente su un aiuto erogato nel 2023 maggiorato per l’anno in corso. La nuova misura nasce dall’unione di piùda 460senza domanda – cityrumors.itAvete chiesto l’ISEE 2024? Se la risposta fosse negativa non dovete perdere altro tempo. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è fondamentale per accedere ae agevolazioni e quello valido nel 2023 è scaduto lo scorso 31 dicembre. C’è poco tempo per evitare l’esclusione da misure interessanti o di prendere somme inferiori rispetto a quelle spettanti ...