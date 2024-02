Nuovo affondo di Travaglio su Fedez e Chiara | “Io la causa della rottura?”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Secondo diversi rumor la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso nella crisi dei Ferragnez sarebbe stata una frecciatina velenosa che Marcoha rivolto aFerragni a Muschio Selvaggio e la mancata difesa di. E anche di questi gossip si è occupato Luca Sommi nel programma Accordi&Disaccordi e nell’ultima puntata ha chiesto proprio acosa pensa di queste voci. Il giornalista ha rivelato che non crede alla veridicità di questi pettegolezzi e poi non ha risparmiato ai Ferragnez un(anche più di uno). Il fondatore de Il Fatto Quotidiano ha lanciato una frecciatina ae al suo italiano e ha ribadito che la colpa del danno di immagine diFerragni non è da attribuire a Selvaggia Lucarelli, ma ...