Nuova strage di cristiani | 15 morti in un assalto di terroristi islamici a una chiesa del Burkina Faso video

(Di lunedì 26 febbraio 2024)di, in Africa, per mano di bande di fondamentalisti. E’ di almeno 15e due feriti il bilancio di un attacco sferrato da uomini armati all’interno di unacattolica a Essakane, in, mentre veniva celebrata una messa. La notizia è stata data ieri dal vescovo della diocesi di Dori monsignor Laurent Bifuré Dabire, spiegando che ”il bilancio provvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12sul posto e tre nel Centro sanitario a causa delle ferite riportate”.diin, la reazione della Farnesina ”Orrore per il vile attaccoco contro fedeli cattolici durante ...