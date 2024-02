Nuova Renault 5 | prezzi e motori della nuova Full Electric presentata a Ginevra

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La, appena, è un vero gioiellino: eccoe tante informazioni Laha fatto il suo debutto al Salone dell’Auto di, rappresentando una tappa fondamentale nella transizione elettrica del gruppo automobilistico francese e in questo articolo presenteremo quelli che sono i, alcuni dettagli sul motore e altro ancora. Questa vettura si distingue per uno stile retrò accoppiato a un pacchetto tecnico all’avanguardia nel segmento B dell’automobile. La vettura sarà disponibile in due versioni di batteria: una da 52 kWh, ...