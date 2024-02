Nuova Jeep Avenger 4xe | ibrida a 48V | con cambio automatico e trazione integrale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ripropone il nuovo 1.2 3 cilindri a 48V da 136 CV, abbinato a due motori elettrici per ottenere lasulle quattro ruote. Disponibile da fine 2024

TORINO - La versione 2024 di Jeep Compass conferma le rinomate caratteristiche off - road del marchio, ma migliora anche il comfort e la funzionalità, vantando ... (motori.tiscali)

L’azienda americana sta per rilasciare la Nuova Jeep Wagoneer S, il suv elettrico che trasporta anche la Jeep nel mondo delle autovetture elettriche: ecco ... (tuttotek)

Jeep Avenger 4xe: con l’ibrido da 136 CV la trazione diventa integrale: Elettrica, turbo benzina e mild hybrid, la gamma è ora pronta ad accogliere ufficialmente la Nuova Jeep Avenger 4xe. Non si parla di ibrido plug-in, a differenza di quanto avviene su Wrangler, Compass ...autoappassionati

Auto 4x4 2024: dati e prezzi del fuoristrada Jeep Wrangler: Il simbolo off-road del brand statunitense di Stellantis che nella versione Rubicon regala emozioni. Ma è diventato anche comodo. Si punta sul motore ibrido plug-in ...gazzetta

Jeep: cinque novità in arrivo entro il 2025: Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi successi per Jeep, con il lancio previsto di due veicoli elettrici a batteria e un'espansione della gamma ...clubalfa