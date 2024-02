Nuova holding del trasporto Mal di pancia dei sindacati | Ci si allontana dal territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non piace a Cgil e Filt il modo in cui la Regione e le aziende pubbliche disu gomma intendono attuare la rivoluzione nel settore per far fronte alle gare europee 2026 e contrastare l’ingresso in campo dei big nazionali ed esteri. Lo strumento è una maxiche accorperà le maggiori aziende emiliano-romagnole: Tper (Bologna e Ferrara), Seta (Reggio, Piacenza e Modena), Start (Romagna); rimarrebbe fuori solo Tep che, con ogni probabilità, sarà affidataria in house per il Parmense. Non piace e viene considerata un’occasione persa il piano industriale allegato al Protocollo d’intesa che la giunta Bonaccini ha approvato il 21 febbraio. Nonostante le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, le società operative territoriali (Sot) dellanon saranno a carattere provinciale. L’operazione prevede la fusione ...