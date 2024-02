Novoli | aggredito e rapinato alla fermata della tramvia | arrestato un 15enne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 - Undi origini tunisine è statodai carabinieri perché ritenuto presunto autore di una rapina compiuta, insieme a un complice, ai danni di uno studente indiano nei pressi di unanel quartiere universitario di, la sera di sabato 24 febbraio. Lo studente sarebbe stato colpito con un pugno alle spalle e due sconosciuti gli hanno poi strappato l'ombrello e cercato di sottrargli il cellulare. La vittima è però riuscita a fuggire e i due malviventi si sono allontanati con solo l'ombrello come bottino. Lo studente, intorno alle 22,30, era uscito dbiblioteca e stava rincasando quandoè avvenuta la ...

