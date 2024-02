Nota tattica di Lecce-Inter | Frattesi spacca la partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultimadell’. Dopoparliamo delladi. UOMO DECISIVO –ha visto il sempre atteso ritorno tra i titolari di Davide. E l’ex Sassuolo stavolta è riuscito a fare la differenza.ndo in due unache era in grande equilibrio, coi padroni di casa anche in fiducia. Il centrocampista invece ha scritto la parola fine, portando il risultato da 0-1 a 0-3. Con un gol e un assist. MOVIMENTO CENTRALE –come detto è partito titolare, rimanendo in campo per 78 minuti. Questa è la sua heatmap ...