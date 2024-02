«Non voglio essere complice del genocidio | Palestina libera!» | morto il militare Usa che si è dato fuoco davanti all' ambasciata israeliana

(Di lunedì 26 febbraio 2024) «Sto per fare un gesto estremo, ma non è niente rispetto alle sofferenze dei palestinesi», con queste parole Aaron Bushnell, sol25enne dell?aviazione...

Un aviere americano si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana di Washington: non voleva più essere complice del genocidio in atto a Gaza: Mentre le fiamme lo stavano avvolgendo, ha detto che non sarebbe più stato complice del genocidio. Il video è stato rimosso da Twitch, ma le forze dell'ordine ne hanno ottenuto una copia che stanno ...fai.informazione

Freddue Mercury, il vendita la residenza Garden Lodge a Londra (con laghetto e bar): vale 30 milioni di sterline: Garden Lodge, la residenza di Freddie Mercury a due passi dal centro di Londra nel quartiere di Kensington, è in vendita per 30 milioni di sterline (circa 38 milioni di dollari). Mary ...ilmessaggero

Elezioni Sardegna, Conte e Schlein a Cagliari per seguire lo spoglio. Il leader del M5S: «Todde merita il nostro abbraccio»: «Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde». Così Giuseppe Conte intercettato dall'Ansa, in partenza per Cagliari. «Non erano ...ilmessaggero