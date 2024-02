Non solo Osimhen | il PSG punta anche Kvaratskhelia | i piani del Napoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La missione è di quelle davvero impossibili, non tanto per le disponibilità economiche, che al Paris Saint-Germain sono quasi...

Un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello Sport . Su Sky e in streaming su NOW sta per iniziare la Grande Stagione dei Motori, che per ... (digital-news)

One Piece: la trasformazione finale di Saturn è il momento spartiacque di Egghead: E proprio la sua ultima trasformazione, debuttata in One Piece 1108, ha confermato non solo il risveglio del suo Frutto, ma ha portato il conflitto in una dimensione più radicale. Il motivo per cui la ...anime.everyeye

Detrazione spese mediche e sanitarie nel 730/2024: istruzioni per la compilazione: Chi presenta la dichiarazione dei redditi potrà richiedere il rimborso non solo per le spese proprie, ma anche per quelle sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ovvero coloro che non superino ...money

Non solo AI generativa: i trend tecnologici del 2024: L’AI generativa sarà onnipresente, trasversale a tutte le tecnologie previste in ascesa nel 2024 che comunque indirizzeranno gli acquisti delle aziende ...channelcity