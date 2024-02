“Non sarò più complice del genocidio” | un soldato Usa si dà fuoco fuori dall’ambasciata israeliana a Washington e muore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si è datoall’urlo di “Free Palestine”. L’uomo, Aaron Bushnell, era membro in servizio attivo dell’aeronautica statunitense. Il fatto è successo intorno alle 13 ore locali di domenica 25 febbraio. Il 25enne è stato portato d’urgenza in ospedale ma dopo poche ore è morto a causa delle gravi ustioni. Il giovane si è filmato mentre si dirigeva a piedi verso l’ambasciata e ha spiegato con chiarezza che “nonpiùdel“. Poi: “Sto per intraprendere un atto di protesta estremo, ma, rispetto a quello che le persone hanno vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale”. L’uomo poi, di fronte ...