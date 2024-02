“Non sarò più complice del genocidio” | chi è Aaron Bushnell | il soldato USA che si è bruciato vivo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unstatunitense di nomesi è dato fuoco ieri, 25 febbraio 2024, intorno alle 13 locali, davanti all’ambasciata di Israele a Washington. L’uomo, un membro dell’aeronautica militare statunitense di 25 anni, in servizio da quasi 4, è morto in ospedale in seguito alle gravi ustioni riportate dopo il gesto. “Nonpiùdel”, ha detto in un video, filmato mentre si dirigeva verso l’edificio. “Sto per intraprendere un atto di protesta estremo, ma, rispetto a quello che le persone hanno vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale”.si è infine versato del liquido addosso e ha acceso il fuoco, urlando: “Free Palestine”, ...