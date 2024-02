“Non può essere vero” Lutto improvviso nello spettacolo | l’attore di cinema e tv morto a 48 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un altronel mondo dellodopo l’annuncio della scomparsa di Kenneth Mitchell,protagonista di Star Trek Discovery e della serie tv Jericho. Èsabato 24 febbraio in seguito a complicazioni dovute alla sua malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, che gli era stata diagnostica nel 2018. Mitchell, famoso anche per Captain Marvel, lascia la moglie Susan May Pratte, i suoi due figli Kallum Porter e Lilah Ruby, di dodici e diciassette. Arriva invece all’la notizia della morte di un altro attore, è stato il suo agente Chad Colvin tramite un lungo post su Facebook. “Non mi sembra ancora– scrive – Come può? Un mondo senza di te è un posto molto più buio, così tanto che quando ieri sua moglie mi ha contattato con la ...