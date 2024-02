Non immaginavamo una violenza del genere Sostegno a chi denuncerà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Toscano, cos’è accaduto venerdì scorso in lungarno Vespucci durante la manifestazione pro Palestina? "Il corteo, dopo esser arrivato in piazza Ognissanti, ha proseguito per lungarno Vespucci in direzione Consolato Usa. La strada era libera e i manifestanti, pacificamente, hanno continuato la loro marcia fino a quando non sono sopraggiunti 3 reparti della polizia. Eravamo accanto al ponte quando hanno avuto inizio le cariche. E’ stato lì e in quel momento che Maria, altri ragazzi e alcuni lavoratori sono stati feriti. Nessuno si aspettava una reazione del. Dopodiché siamo tornati in piazza Ognissanti". Come Si Cobas prevedete azioni, iniziative... "Sosterremo chiunque voglia denunciare i poliziotti per quelle manganellate ricevute in modo del tutto gratuito, e continueremo a mobilitarci per il popolo palestinese. L’idea è che si voglia vietare di parlare e ...