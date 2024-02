Non è facile prendere certe decisioni | Giannini attacca Venier | Fabio Fazio lo zittisce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono passate tre settimane da Sanremo, eppure ancora si continua a discutere sulla "censura" di Marasu Dargen D'Amico che voleva parlare di immigrazione nella puntata post-Sanremo dello show domenicale di Rai Uno e della nota stampa della Rai letto in diretta dalla conduttrice di Domenica In. Nel salotto televisivo disul Nove ne hanno parlato anche ieri sera: ospiti Concita De Gregorio, Annalisa Cuzzocrea e pure Massimoche ha criticato aspramente laper aver letto in diretta il documento pro-Israele firmato dall'Ad Roberto Sergio. Un commento velenoso che, a sorpresa, ha scatenato la reazione dia favore della conduttrice. "Quando sei in diretta non è...