“Noi non sprechiamo” | a Fiumicino l’educazione alimentare parte dai banchi di scuola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Quanto è necessaria una sana alimentazione? Quanto è importante ridurre lo spreco? Gli alunni delle scuole diavranno l’opportunità di scoprirlo nelle prossime settimane grazie a “Noi non”, un progetto rivolto agli alunni della classi terza e quarta delle scuole primarie del Comune, frequentanti il tempo pieno. “Noi non” è una iniziativa inserita nell’ambito del Progetto Tirreno Eco Schools e realizzata in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e sarà presentata il 5 marzo, alle 10.30, presso l’aula consiliare del Comune dialla presenza del sindaco Mario Baccini, di Maria Pia Sorce dirigente dell’istituto comprensivo G.B. Grassi, capofila della rete Tirreno Eco-School. Il ...