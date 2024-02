“Noi genitori faremo causa e chiederemo i danni mio figlio è ancora sotto shock per le botte prese”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La madre di un sedicenne ferito. “Era una protesta pacifica. È vero: non era stata autorizzata ma non c’era motivo di usare la forza in quel modo”

“La nostra è una ferita aperta, che si è ricomposta solo in parte. Gli staremo vicini in tutti i suoi passi. Abbiamo capito che è il nostro posto”, a dirlo ... (tpi)

Baby-influencer, genitori senza scrupoli aggirano i divieti per creare profili social. «C’è il rischio pedofilia»: Crescono in vetrina, il loro amico del cuore è un obiettivo puntato addosso ventiquattro ore al giorno. Bambini e bambine dai dieci anni in giù. Sorridono, cantano, si tuffano in ...ilmattino

Manar è fuori pericolo, oggi la protesta dei genitori davanti alla scuola: La Direzione di ASL 2 desidera cogliere l'occasione per unirsi al ringraziamento espresso dai genitori della paziente nei confronti ... un ritrovo sportivo vogliamo che gli enti pubblici ci ascoltino» ...ilsecoloxix

Ancona, caos traffico in via Veneto. "Non ci sono posti auto: La rabbia dei residenti: "Chi va a prendere i figli a scuola non paga il ticket. Vogliamo parcheggi riservati per il tempo dei cantieri". Il Comune: "Parliamone" ...ilrestodelcarlino