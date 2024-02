Nintendo Switch 2 | uscita a marzo 2025 per assicurare scorte ottimali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’di2 sarebbe pianificata per. Il rinvio rispetto al lancio previsto entro il 2024 sarebbe legato al rischio di partire con bassea disposizione dei fan. Il report arriva dalla rivista giapponese Nikkei.2 doveva effettivamente arrivare entro quest’anno, ma la paura di trovarsi con poche unità a disposizione nei negozi e con una line-up videoludica non all’altezza ha portato a modifiche ai progetti iniziali. Sempre secondo Nikkei, anche2 dovrebbe essere una console ibrida, con uno schermo più grande rispetto ai 6,2 pollici della console attuale. E per quanto riguarda la finestra di lancio,dovrebbe ...

