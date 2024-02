Nintendo Partner Showcase 2024 | tutti gli annunci!

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Godiamoci insieme gli annunci della, la diretta dedicata a. Alcune chicche tra gli annunci. Soulslike, metroidvania e altri generi ci aspettano in questa diretta che potete trovare alla fine dell’articolo. Piccolo spoiler: niente annunci diSwitch 2 ancora Grounded arriva su Switch! Approda sulla console di casa, dopo il lungo accesso anticipato su Xbox Game Pass ben 4 anni fa, il survival adventure in cui veniamo rimpiccioliti nel giardino di casa nostra, e con altri 3 giocatori ad accompagnarci (o in solitaria per i più valorosi) dovremmo combattere gli agguati di ragni e insetti vari tra la natura. Grounded arriva su switch il 16 Aprile. Ender ...

