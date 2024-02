Nikki Haley dice che Trump non può vincere a novembre Guardiamo quanto pesano le sue debolezze

"Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Ho detto nei giorni scorsi che avrei continuano la corsa per la presidenza e sono una donna che ... (quotidiano)

La cometa di Haley: La cometa di Haley, con una «l» sola, è invece la parabola della candidata alle primarie repubblicane Nikki, che sabato scorso ha perso contro Donald Trump, per l’ennesima volta e nettamente, in South ...corriere

Trump asfalta Haley in South Carolina: Un risultato senza appello. Donald Trump asfalta Nikki Haley in South Carolina (59,8 per cento dei voti contro il 39,5 per cento delle preferenze con il 99 per ...opinione

Trump, candidato inevitabile ma (forse) sbagliato: Donald Trump ha stravinto anche le primarie repubblicane della South Carolina battendo di più di 20 punti percentuali l’unica sfidante rimasta, cioè Nikki Haley che dello Stato era stata in passato go ...gazzettadiparma