Juventus, è emergenza a centrocampo. Tutte le soluzioni di Allegri per il Napoli: In alternativa, anche se è più difficile, Nicolussi Caviglia in cabina di regia e Locatelli come mezzala. Più difficile perché, per il tecnico livornese, il ruolo di play è occupato dall’ex Sassuolo.ilbianconero

Nicolussi Caviglia cambia agente: manca solo l'ufficialità: Dopo un estate durante la quale è stato molto vicino all`addio alla Juventus, Hans Nicolussi Caviglia ha vissuto la sessione di mercato di gennaio in stand by..calciomercato

Juventus: piove sul bagnato, chi sono i sostituti di McKennie e Rabiot: L’opzione di riposizionare Locatelli nel suo ruolo naturale di mezzala, introducendo un regista di nuove prospettive come Hans Nicolussi Caviglia, emerge come una strategia plausibile. Nicolussi ...newsmondo