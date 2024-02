Nicola Mora | “Il Napoli è alle prese con un problema…”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’ex calciatore delè intervenuto nel corso della trasmissione ‘InterVallo’. Di seguito le sue dichiarazioni:, una pessima prestazione anche a Cagliari. Pesa più l’errore di Juan Jesus o quelli precedenti di Politano e Simeone? “Ilera chiamato a vincere ieri, e ha di nuovo mancato l’appuntamento. L’errore di Juan Jesus pesa, ovvio, ma secondo me pesano ancora di più gli errori individuali di Politano e Simeone”. Politano e Simeone “Il tocco di Politano l’avevamo visto già in porta, anche se Simeone era libero in area e più volte aveva chiamato palla. Ma poi lo stesso Simeone ha peccato di egoismo e ha sprecato un’ottima palla che avrebbe potuto comodamente servire per Lindstrom, tutto solo. Ilha avuto due ...

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e ... (ascoltitv)

L'ANALISI - Mora: "Lindstrom Conosciamo le sue qualità, Bigica al Sassuolo Scelta giusta": Nel corso della trasmissione ‘InterVallo Napoli’ è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Nicola Mora. Nicola, una pessima prestazione anche a Cagliari. Pesa più l'errore di Juan Jesus o quelli ...napolimagazine

Carlo Caporale e Nicola Mora ad ‘InterVallo Napoli’: “Gli errori di Politano e Simeone pesano più di quello di Juan Jesus”: Ad 'InterVallo Napoli' sono intervenuti il giornalista Carlo Caporale e l'ex calciatore del Napoli Nicola Mora ...internapoli

Al Casa Mora gara intensa ma alla Blue Factor non è bastato il cuore: Castiglione della Pescaia: Continua il momento no per la Blue Fatcor in serie A2: al Casa Mora il Castiglione deve arrendersi, seppur lottando per tutti i 50’, alla Rotellistica Camaiore per 3-1. Non ...maremmanews