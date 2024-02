Neve in Appennino a Modena | quanta ne è caduta e le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sestola (), 26 febbraio 2024 – Laè tornata a fare la comparsa oggi sul crinale appenninico emiliano, scendendo gradualmente di quota. Venti centimetri disono caduti tra ieri e oggi tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici nel comune di Frassinoro, ai confini con la Toscana. Per domani intanto scatta un’allertaregionale giallo-arancione, per ‘condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri.diin quota anche molto abbondante (superiore al mezzo metro) per i prossimi tre giorni, per la soddisfazione degli operatori ...