‘Nessuno’ | dal podcast alla pagina | la storia del Mostro di Firenze in un nuovo libro

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo essere state le voci di undi enorme successo (CasoZero Media), Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi diventano le penne di Nessuno. Ilpubblicato da Giunti Edizioni sarà, infatti, in tutte le librerie fisiche e digitali dal prossimo 20 marzo per ripercorrere la terrificante epopea deldi. Cover da Ufficio Stampa Furono otto i duplici delitti commessi, per diciassette anni di terrore e un’indagine senza fine che ha cambiato per sempre la, la cultura e la società italiana. In Nessuno, il cold case più celebre e drammatico del nostro Paese viene raccontato con la costruzione di un avvincente reportage. La narrazione è corale e toccante, grazie agli autori che danno la parola ai protagonisti di questa tragica vicenda. Il lettore ...