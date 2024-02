Nessuna notizia della donna scomparsa a Ischia | in campo droni | elicotteri e cinofila

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA nove giorni dallaresta un giallo la vicendadi Casamicciola sparita da casa la mattina di sabato 17 febbraio e di cui, da quel momento, non si hanno più notizie. Dopo che la sua auto, con all’interno il telefonino e la borsa, era stata trovata parcheggiata dall’altra parte dell’isola nella piazza di Succhivo, era stata avviata una imponente ricerca in diverse aree collinari e boschive del versante meridionale dell’isola che ha visto all’opera decine di uomini delle forze dell’ordine e volontari che, pur avvalendosi di unità cinofile,ed anche motovedette non ha però permesso di ritrovare la. Nei giorni successivi il raggio delle ricerche si è allargato, spostandosi verso altre zone dell’isola, in relazione alle ...

