Nessun effetto a catena | Meloni blinda il governo Tajani | Non cambia niente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alle elezioni regionali in Sardegna si va verso un risultato positivo per la candidata del centrosinistra Alessandra Todde e il timore per il centrodestra è che si possa innescare unper i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni in Abruzzo. «Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo negli equilibri dei partiti della maggioranza nonnulla», dice il vicepremier e segretario di Forza Italia. L'obiettivo dei leader dell'alleanza è quello dire il, di evitare ripercussioni qualora dovesse arrivare come sembra la sconfitta sull'isola. Il pranzo che si è tenuto tra la premiere i vicepremiere Salvini è servito, viene riferito, a compattare la coalizione in un clima di ...