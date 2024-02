Neonata morta in ospedale | il sindaco di Mirandola | “Riaprire il punto nascita”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Modena, 26 febbraio 2024 – Una, figlia di una coppia di, viene alla luce priva di vita all’‘Ramazzini’ di Carpi ed ildi, Alberto Greco, commentando la tragedia, auspica che al più presto riapra ilall’Santa Maria Bianca. “Il mio pensiero - le parole di Greco in una nota - va al papà ed alla mamma della piccola vittima: si tratta di una sciagura per la quale non esiste alcuna parola che possa lenire il dolore. Questo fatto così grave - aggiunge ildi Miradola - riporta inevitabilmente l’attenzione sulla situazione sanitaria del nostro distretto e sull’importanza fondamentale di unnascite che funga da presidio attivo e permanente per le ...