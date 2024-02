Nella lista civica di Pezzotta la carica delle donne impegnate nel sociale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bergamo.di Andrealanel. E’ ormai in dirittura d’arrivo la top 32 dei nomi civici indicati dal candidato della coalizione di centrodestra per la corsa alla poltrona di sindaco di Bergamo. Mancano ancora due mesi e più alla scadenza, al termine per la presentazione della, manon ha perso tempo. Nominato, infatti, si è messo subito al lavoro per cercare di individuare uomini e, giovani e persone d’esperienza, capaci di portare un valore aggiunto allapolitica che sarà espressione, invece,rose in forza a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Racconta di ...