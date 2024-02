Nel Duomo di Napoli le reliquie di Rosario Livatino | il giudice beato che fu vittima della mafia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella Chiesa Cattedrale di, da venerdì 1 a lunedì 4 marzo, arriva la reliquia del, ilassassinato nel 1990 dalla: quattro giorni di celebrazioni e incontri che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole del territorio, magistrati e avvocati, le vittime di reato, i carcerati, la comunità tutta. Ad aprire le celebrazioni la Via Crucis guidata dal Cardinal Angelo Comastri, arciprete emeritoBasilica Vaticana, venerdì 1 marzo alle 17 in, alla presenza del mondomagistratura e dell’avvocatura. Sarà un momento di intensa preghiera e di forte riflessione. Saranno proprio magistrati e avvocati a guidare le 14 stazioni in cui si fa memoria delle ultime orevita di ...