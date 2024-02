Nebuloni | «Atalanta | Inter più complicata del Milan! Una necessità»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’, dopo l’1-1 con il Milan a San Siro, mercoledì torna nello stadio ma per affrontare l’nel recupero della ventunesima giornata di Serie A.su Sky Sport parla appunto del calendario fittissimo e complicato della squadra di Gasperini che dovrà necessariamente cambiare qualcosa ESAME TOSTO – L’di Gian Piero Gasperini, dopo aver affrontato il Milan, si prepara a sfidare l’altra milanese, ovvero l’capolista di Simone Inzaghi. Massimilianoannuncia che il tecnico del club bergamasco dovrà per forza effettuare più di un cambio: «L’esame di mercoledì è più complicato di quello di ieri, almeno sulla carta. Gasperini dovrà per forza lasciare qualcosa da una gara all’altra e cambiare almeno tre/quattro uomini per dosare le ...

