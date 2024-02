Nba | uno Jokic spaziale manda ko Golden State Gallinari vince ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio 2024 -una volta super e con una tripla doppia da 32 punti, 16 rimbalzi e altrettanti assist trascina Denver al successo in casa diper 119-103. Il centro serbo è ottimamente supportato da Murray, che chiude a quota 27 punti. Per i Dubs, Thompson firma 23 punti (tutti nel primo tempo), mentre Curry ne aggiunge 20. Con questo successo, i Nuggets salgono al terzo posto della classifica della Western Conference, superando i Clippers, sconfitti sul parquet amico da Sacramento. I Kings si impongono per 123-107, guidati dai 33 punti di Fox e dalla 20esima tripla doppia stagionale di Sabonis, autore di una performance da 17 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist. La franchigia di Los Angeles, priva di George, ha 21 punti da Powell e 20 a testa da Leonard e Harden. Thunder ...