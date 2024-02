NBA | i risultati della notte 26 febbraio | vittorie per Bucks e Nuggets | Lakers ko a Phoenix Bene anche Kings e Bulls

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Altra grandequella completata in NBA, con undici partite disputate tra la serata italiana di ieri domenica 25e le prime ore di oggi lunedì 26. Come sempre non sono mancate le grandissime emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Vittoria fuori casa dei Milwaukee(37-21) sui Philadelphia 76ers (33-24) per 98-119: Giannis Antetokoumpo sfiora la tripla doppia con 30 punti, 12 rimbalzi e 9 assist insieme a Damian Lillard autore di 24 punti – 24 punti per Tyrese Maxey tra i padroni di casa. Successo interno deiSuns (34-24) contro i Los Angeles(31-28) per 123-113: 24 punti di Grayson Allen e doppia doppia di Jusuf Nurkic con 18 punti e 22 rimbalzi, mentre ainon bastano i 28 punti e ...