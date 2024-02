(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 26 febbraio ildi Aleksejhato che al momento della sua morte, avvenuta in una prigione russa il 16 febbraio, le trattative per ottenerne la liberazione nell’ambito di unodierano “alle fasi finali”. Leggi

Navalnyj stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri, afferma il suo team: Il 26 febbraio il team di Aleksej Navalnyj ha affermato che al momento della sua morte, avvenuta in una prigione russa il 16 febbraio, le trattative per ottenerne la liberazione nell’ambito di uno sca ...internazionale

Navalnyj: Cameron accusa Lavrov, lo avete ucciso: Cameron ha approfittato di un incontro al vertice del G20 a Rio de Janeiro, Brasile, per confrontarsi con la rappresentanza russa sulla morte di Navalnyj, avvenuta la settimana scorsa nella prigione ...agenzianova