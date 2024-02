Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Maria Pevchikh, dirigente della Fondazione anticorruzione di Alexei, ha confermato che l'oppositore doveva essere rilasciato nell'ambito di uno sdi prigionieri con gli Usa e la Germania. Lo s, ha aggiunto, doveva portare al rilascio anche di due cittadini americani detenuti in Russia indi Vadim Krasikov, ex colonnello dei servizi di sicurezza russi Fsb, detenuto in Germania per omicidio. In un video Pevchikh afferma che l'accordo era in una fase finale dopo due anni di trattative e che la proposta definitiva era stata consegnata al presidenteVladimir Putin da Roman Abramovich. Essa prevedeva la liberazione, insieme con, dei cittadini ameriani Evan Gershkovich e Paul Whelan, detenuti in Russia con l'accusa di spionaggio. Sempre secondo ...