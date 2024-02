Navalny | il dissidente è morto pochi giorni prima di uno scambio di prigionieri

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Aleggiano ancora troppi dubbi sulla morte del principale oppositore di Putin, Alexei. Maria Pevchikh, dirigente della Fondazione anticorruzione delrusso, ha confermato chedoveva essere rilasciato per unodicon gli Usa e la Germania. Lodoveva portare al rilascio anche di due cittadini americani detenuti in Russia in L'articolo proviene da Il Difforme.

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: “Un pugno al cuore dopo essere stato esposto per molto tempo a condizioni di congelamento: così, secondo una fonte citata dal Times, sarebbe stato ucciso Alexei Navalny ... ipotesi sulle cause della ...agenziaradicale

L'accusa: "Navalny morto prima di essere scambiato con prigionieri": condannato all'ergastolo in Germania per l'uccisione di un dissidente georgiano-ceceno. A fare da mediatore e "presentare la proposta per scambiare Navalny" sarebbe stato l'ex oligarca e proprietario ...primapaginanews

"Navalny doveva essere liberato", il piano costruito in 2 anni: Il piano per lo "scambio umanitario" tra Aleksei Navalny e altri detenuti nelle carceri russe per motivi politici con spie di Mosca in Occidente era stato messo a punto due anni fa, spiega Maria ...adnkronos