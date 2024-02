(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ilper lo "scambio umanitario" tra Alekseie altri detenuti nelle carceri russe per motivi politici con spie di Mosca in Occidente era stato messo a punto duefa, spiega Maria Pevchikh, la collaboratrice del dissidente morto nella colonia penale di Kharp lo scorso 16 febbraio, poche ore dopo che

Roma, 26 febbraio 2024 - Alexei Navalny rientrava in un programma di scambio prigionieri, e se non fosse morto sarebbe stato scambiato con un agente dei ... (quotidiano)

"Navalny doveva essere liberato", il piano costruito in 2 anni: "Il 15 ho ricevuto la conferma che i negoziati erano arrivati nella loro fase finale, che Navalny avrebbe dovuto essere liberato a giorni", conclude Pevchikh.adnkronos

Paolo Alli: “Navalny che sia morte naturale o meno, lì in Siberia non ci doveva stare. La guerra Ucraina e Russia Dipende dalla Cina”: “Navalny non assassinato ma deceduto per morte naturale Non cambia nulla nella sostanza, in Siberia non ci doveva stare, questo è il punto“. A parlare così, in modo perentorio è il presidente di ...tag24

Navalny doveva essere rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e Usa: Aleksej Navalny avrebbe dovuto essere liberato in questi giorni in cambio di Vadim Krasikov, condannato all’ergastolo in Germania per omicidio.lifegate