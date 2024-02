Naufragio di Cutro | un anno fa la strage dei migranti Perché i soccorsi arrivarono così tardi?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sulla spiaggia di Steccato di(Crotone) almeno un centinaio di persone ha voluto ricordare, il 26 febbraio, la tragedia di unfa. Ovvero ildell’imbarcazione turca “Summer Love” carica diche provocò la morte di 94 persone, 35 delle quali minorenni: bambini e ragazzi. Furono 81 i sopravvissuti, ma a tutt’oggi – dopo 12 mesi – ci sono ancora circa 10 dispersi. I partecipanti alla cerimonia hsistemato in cerchio 35 peluche con al centro una maglietta bianca con la scritta “Kr46M0“. Ovvero la dicitura con cui si indicò uno dei bimbi di pochi mesi morto nel. C’erano anche 94 candele accese a rischiarare il buio della notte. Si tratta di un’iniziativa voluta dalla rete “26 Febbraio” che riunisce circa 400 associazioni. La manifestazione è ...

