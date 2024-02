Migranti: un anno fa il Naufragio di Cutro. Mons. Caiazzo (Matera e Tricarico), “il mare giudicherà questo tempo così disamorato della vita”: Lo ha scritto mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, in una riflessione diffusa in occasione del primo anniversario del Naufragio a pochi metri dalla riva ...agensir

Naufragio Cutro, legale vittime: “Causa civile a Stato su omissione soccorsi”: "Domani andremo in Procura, a Crotone, per chiedere ulteriori indagini e risposte che finora non ci sono state fornite dalla Guardia costiera, per esempio il ...lapresse

Naufragio Cutro, peluche e candele per ricordare vittime. Superstiti: "Faremo causa allo Stato": L'annuncio dei familiari e dei sopravvissuti: "Saranno valutate anche eventuali responsabilità Frontex". Veglia all'alba per ricordare i 94 morti della strage ...adnkronos